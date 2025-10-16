Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de octubre, la temperatura rondará entre 20 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:36 y se pone a las 19:29.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque
- 2
Juan Carlos de Pablo: por qué la economía va a estar “en modo infarto” hasta el 26 de octubre y que esperar el día después
- 3
Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
- 4
La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores