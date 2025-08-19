LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 20 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

