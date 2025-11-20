LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 26;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 21 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:58.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
