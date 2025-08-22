LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 15;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 23 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

