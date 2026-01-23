Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 23 y 35;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 24 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 20:22.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
“Compran de todo”: El boom inmobiliario argentino en Florianópolis, entre departamentos de lujo y monoambientes
- 2
Alpine se subió a un crucero para salir a flote, pero Briatore miró fijo a Colapinto y Gasly: “No hay excusas”
- 3
La ambiciosa apuesta de Netflix que, para tristeza de sus fans, no tendrá segunda temporada
- 4
Un preso condenado a perpetua por un femicidio salió en libertad condicional y apuñaló a una nena de 10 años