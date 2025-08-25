LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 24;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 26 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:57.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

