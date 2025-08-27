Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 24;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:58.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
