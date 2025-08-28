LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 24;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 29 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

