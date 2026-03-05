LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 6 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 6 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:46.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich
    1

    La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich

  2. “La liga de los campeones del mundo” regala la mitad de los partidos
    2

    Los minutos exactos que pierde el fútbol argentino y a qué ligas “les gana”

  3. El dueño de la cadena explicó los motivos y defendió su gestión
    3

    Quebró Garbarino: el dueño de la cadena explicó los motivos y defendió su gestión

  4. La increíble historia detrás del video viral que mostró la otra cara de la catástrofe en Bahía Blanca
    4

    “Era la primera vez que hacía RCP”: la increíble historia detrás del video viral que mostró la otra cara de la catástrofe en Bahía Blanca