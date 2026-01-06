LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 34;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 7 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 7 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 7 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 20:26.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Él entró a la casa de otra en la primera cita y ella no tenía idea de quién era: la historia de “El Cabezón” y Nancy
    1

    Él entró a la casa de otra en la primera cita y ella no tenía idea de quién era: la historia de amor de 43 años de “El Cabezón” y Nancy

  2. El exnovio de Romina Gaetani dio su versión de los hechos tras la denuncia por violencia de género
    2

    El exnovio de Romina Gaetani dio su versión de los hechos tras la denuncia por violencia de género

  3. Tierra del Fuego: Melella sufre la renuncia de dos ministros y afronta una embestida de Caputo
    3

    Tierra del Fuego: Melella sufre la renuncia de dos ministros y afronta una embestida de Caputo

  4. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
    4

    Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

Cargando banners ...