Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 33;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:48 y se pone a las 20:13.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
- 2
Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave
- 3
Tras los secretos del cosmos: logran el mapa más detallado de la misteriosa estructura invisible que sostiene el universo
- 4
Tenía 84 años: murió un pilar de la historia del trigo argentino