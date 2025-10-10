LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de octubre, la temperatura rondará entre 20 y 28;

El pronóstico del tiempo para General Paz para el 11 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 11 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 9 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

