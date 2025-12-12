LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 13 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 13 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 13 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y tiene una opción all Inclusive sin habitaciones
    1

    Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y tiene una opción all inclusive sin habitaciones

  2. Cuál será el futuro del dólar, según el vicepresidente del BCRA
    2

    “Cisne negro”: cuál será el futuro del dólar, según el vicepresidente del BCRA

  3. Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
    3

    Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería

  4. El auto más vendido del año sacó una baja calificación en un test de seguridad
    4

    El auto más vendido del año sacó una baja calificación en un test de seguridad

Cargando banners ...