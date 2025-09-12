LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 27;

El pronóstico del tiempo para General Paz para el 13 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:11.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

