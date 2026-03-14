Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 29; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 15 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:20 y se pone a las 19:39.
Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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