Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..