LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 17 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 17 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:14.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto y Gasly apuestan a sus buenos recuerdos de Bakú, mientras que Briatore dio una dosis de honestidad brutal
    1

    Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica

  2. Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei
    2

    Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei

  3. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    3

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  4. Lousteau criticó los anuncios de Milei: "Son migajas para lo que esos sectores perdieron"
    4

    Lousteau criticó los anuncios de Milei para el presupuesto 2026: “Son migajas para lo que esos sectores perdieron”

Cargando banners ...