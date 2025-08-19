Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 5 y 15;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:57.
Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
