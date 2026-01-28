Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 29 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:24.
Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Mayday sobre el conurbano: lo que pasa en un avión y casi nadie se entera
- 2
Mataron al artista plástico Fernando Fazzolari dentro de su departamento en el centro porteño
- 3
Un brote en la India del virus Nipah, de alta letalidad y sin cura, pone en alerta a Asia
- 4
A qué hora juega Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026