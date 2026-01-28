LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 29 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 29 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:24.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
