LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 3 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 3 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 19:47.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    1

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  2. Continúa una campaña nacional por un potente alimento
    2

    Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento

  3. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”
    3

    El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”

  4. Fuerte controversia en París por la llegada de un gigante de moda chino a la tienda departamental BHV Marais
    4

    Fuerte controversia en París por la llegada de un gigante de moda chino a la tienda departamental BHV Marais

Cargando banners ...