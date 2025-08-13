Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de agosto, la temperatura rondará entre 3 y 15;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:57 y se pone a las 18:48.
Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje
- 2
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
- 3
Fuga de heridos y rebelión: estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave de la provincia
- 4
Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo