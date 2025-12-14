LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 26;

El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 15 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 15 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:22.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

