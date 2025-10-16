LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 16 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 16 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado
    1

    Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado

  2. La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
    2

    La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

  3. En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
    3

    En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”

  4. Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro
    4

    Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro

Cargando banners ...