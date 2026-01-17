LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 18 de enero.
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 18 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 18 de enero el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 20:29.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Festival de Jesús María: el momento en que Milei se subió al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino
    1

    Festival de Jesús María: el momento en que Milei se subió al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino: “Soy un amateur”

  2. Juan Pablo Varsky, entre su descanso en Uruguay y su novedoso debut sobre un escenario
    2

    Juan Pablo Varsky, entre su descanso en Uruguay y su inesperado debut sobre un escenario

  3. Pinamar establece medidas estrictas para la circulación de UTV y otros vehículos en La Frontera
    3

    Pinamar establece medidas estrictas para la circulación de UTV y otros vehículos en La Frontera

  4. Lisandro volvió a borrar a Haaland y el United estrenó DT a lo grande: le ganó el clásico al City con total autoridad
    4

    Manchester United le ganó a Manchester City por la Premier League en el debut de su entrenador

Cargando banners ...