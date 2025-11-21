LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 9 y 27;

El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 22 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

