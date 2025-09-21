LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 20;

El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 22 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

