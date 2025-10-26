LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 16;

El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 27 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:40.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

