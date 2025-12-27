Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de diciembre, la temperatura rondará entre 21 y 35;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 28 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:09 y se pone a las 20:29.
Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Una joven argentina fue premiada por la paz en La Haya y recibió una ovación por su emotivo discurso: “A los héroes de América”
- 2
“Inocencia Fiscal”: el Senado sancionó la ley que modifica el Régimen Penal Tributario
- 3
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este sábado 27 de diciembre: las provincias afectadas
- 4
Revolucionario: sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única