Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 8 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:46 y se pone a las 19:25.
Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
