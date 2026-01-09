LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 10 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 24;

El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 10 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 10 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 20:27.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

