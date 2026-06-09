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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 10 de junio
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 10 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 10 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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