Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..