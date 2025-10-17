LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 18 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 18 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Se desató una rebelión de contadores contra una app que hace parte de su trabajo
    1

    Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina

  2. Dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias
    2

    Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias

  3. La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador
    3

    La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador

  4. Debate en torno al premio literario que mejor paga en la industria del libro: un millón de euros
    4

    Juan del Val: debate alrededor del premio literario que más paga en la industria

Cargando banners ...