Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 27;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:43.
Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
