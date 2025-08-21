LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 22 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 15;

El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 22 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 22 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

