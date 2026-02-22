LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 23 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 23 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 23 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Del brillante look de la Chiqui en la previa a su cumpleaños 99 a sus consejos para mantenerse espléndida
    1

    La noche de Mirtha: del brillante look de la Chiqui en la previa a su cumpleaños 99 a sus consejos para mantenerse espléndida

  2. Quién es Carlos Mahiques, el juez que festejó su cumpleaños en la quinta vinculada a la AFA
    2

    Familia judicial, roce político y controversias: Carlos Mahiques, uno de los jueces que debe definir el destino de la causa por la quinta vinculada a la AFA

  3. Un neurólogo explicó en detalle la relación entre los picos de glucosa y el Alzheimer
    3

    Un neurólogo explicó en detalle la relación entre los picos de glucosa y el Alzheimer

  4. Tras la muerte de un joven de extrema derecha en Lyon, vuelve el debate por el crimen de un exPuma
    4

    “Dos pesos, dos medidas”: tras la muerte de un joven de extrema derecha en Lyon, vuelve el debate por el crimen de un exPuma