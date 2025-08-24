Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:44 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..