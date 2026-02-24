Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 25 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:58.
Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Nuevo polo gourmet en un barrio que no para de crecer
- 2
Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones
- 3
Luna de Sangre: la NASA divulgó horarios y lugares para observar el eclipse lunar
- 4
La madre y el asesino frente a frente: el día que un juicio en Alemania terminó en siete disparos