LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 30 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 30 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. El impactante cambio físico de Russell Crowe
    2

    El impactante cambio físico de Russell Crowe

  3. Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
    3

    Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

  4. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    4

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

Cargando banners ...