LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 4 de enero.
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 4 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 4 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 20:26.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El comunicado del hijo de Maduro tras la captura de su padre
    1

    El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

  2. El tajante posteo de Cathy Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Maduro
    2

    El tajante posteo de Catherine Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro

  3. El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Maduro
    3

    El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

  4. Un especialista en geopolítica internacional analizó la captura de Nicolás Maduro y dio su preocupante conclusión
    4

    Un especialista en geopolítica internacional analizó la captura de Nicolás Maduro y dio su preocupante conclusión

Cargando banners ...