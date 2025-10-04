Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:52 y se pone a las 19:22.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..