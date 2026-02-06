Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 7 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:49 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
