Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:46.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..