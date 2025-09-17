Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:09.
Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
