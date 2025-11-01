Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:20 y se pone a las 19:37.
Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
Las primeras reacciones tras la salida de Guillermo Francos y su reemplazo por Manuel Adorni
- 2
Un abogado del sector privado admitió que ayuda al Gobierno en el borrador de la reforma laboral y precisó los ejes del proyecto
- 3
Habló Manuel Adorni como jefe de Gabinete y se refirió a la salida de Francos: “Había un ciclo cumplido”
- 4
A partir de un aviso del FBI, fue detenido un adolescente que amenazaba con cometer una masacre en una escuela