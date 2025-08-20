LA NACION

Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 21 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 21 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. Lilia Lemoine criticó a las bicisendas y Myriam Bregman la acusó de no saber cruzar la calle
    2

    Lilia Lemoine criticó a las bicisendas y Myriam Bregman la acusó de no saber cruzar la calle

  3. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad
    3

    Uno por uno. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad

  4. Un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global
    4

    Cambio climático: un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global

Cargando banners ...