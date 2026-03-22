Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 23 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:20 y se pone a las 19:23.
Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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