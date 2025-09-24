LA NACION

Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 25;

El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 25 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

