Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 25;

El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 29 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

