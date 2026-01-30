Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 31 de enero, la temperatura rondará entre 23 y 34;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 31 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:42 y se pone a las 20:14.
Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.
A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
